Shannon Sharpe diz que Selena Gomez o usou para distrair os paparazzi

Shannon Sharpe acredita que ele era um peão Selena Gomez O jogo de esconde-esconde de Bianca com os paparazzi… rindo de seu momento viral e acusando de brincadeira o cantor de usar seu status de celebridade a seu favor.

O membro do Hall da Fama compartilhou sua versão da interação infame de quarta-feira fora de Giorgio Baldi com a ex-estrela do Cincinnati Bengals Chade Johnson … e ele parece pensar que a equipe de Selena inventou um plano mestre para correr loucamente até o carro dela sem ser capturada pelas câmeras – usando Shannon como uma distração.