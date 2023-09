Shannon Sharpe é atacada por Selena Gomez fora do hotspot de Los Angeles

Reproduzir conteúdo de vídeo



ANTECEDENTES

Shannon Sharpe é membro do Hall da Fama, campeão do Super Bowl e aparece na TV todos os dias, mas a lenda da NFL está aprendendo uma lição sobre a hierarquia de Hollywood … porque sua conversa com câmeras fora de um ponto de acesso de Los Angeles foi prejudicada por Selena Gomez.

O ex-tight end dos Broncos estava conversando com fotógrafos depois de seu jantar na noite de segunda-feira no Giorgio Baldi… quando do nada, a cantora e atriz apareceu atrás dele para ir até o carro.

O cinegrafista rapidamente mudou seu foco para Selena… pedindo a Shannon que pensasse no desempenho da equipe dos EUA na Copa do Mundo da Fiba para que ele pudesse tirar uma foto da ex-estrela da Disney.

Depois de garantir sua filmagem de Selena, o fotógrafo voltou para Shannon e pediu desculpas pela interrupção… mas o apresentador da ESPN aceitou como um campeão, dizendo: “Nah, mano. Você é bom.”

Os dois encerraram o bate-papo sobre esportes… com Shannon elogiando Deion Sanders‘ temporada de sucesso com o Colorado Buffaloes e como ele lidou com as ameaças de morte em torno dos jogadores do Colorado State Henry Blackburn.

O clipe é o exemplo perfeito dos níveis de fama de Hollywood – Shannon é grande no mundo dos esportes, mas Selena é sem dúvida o maior peixe no geral. Ninguém está imune a isso… exceto talvez Beyoncé, Taylor Swift ou Barack Obama.