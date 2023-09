Shannon Sharpe joga Skip Bayless debaixo do ônibus no The Stephen A. Smith Show

Shannon Sharpe pintado Pular Bayless sob uma luz negativa durante uma aparição no último episódio de “The Stephen A. Smith”, lançado na sexta-feira. O antigo NFL O tight end revelou que raramente falava com seu ex-co-apresentador de “Undisputed” durante sua parceria de sete anos.

Sharpe, 55 anos, chorou ao se despedir de todos FS1 membro da equipe que trabalhou em “Undisputed” durante seu episódio final do programa após o final do Finais da NBA de 2023. Ele sempre agradeceu a Bayless por lhe dar uma oportunidade na televisão, mas o tom está mudando.

“Skip iria trabalhar, eu iria trabalhar. Eu estava no meu camarim, ele estava no camarim dele. Foi realmente como uma luta de pesos pesados”, disse Sharpe. “Nós mal conversamos. Quero dizer… juro por Deus. Podemos dizer olá. Podemos ir ao banheiro… se estivermos nos cruzando no banheiro… ‘Olá’… foi isso. Não foi uma conversa de rotina. Foi muito pouca comunicação.”

Smith, 55, perguntou então a Sharpe por que não havia relacionamento fora do trabalho entre os dois anfitriões, pelo que o membro do Hall da Fama atribuiu a culpa a Bayless.

— Bem, eu segui o exemplo dele — disse Sharpe. “Ele não era um cara muito falante pela manhã. Durante os intervalos, ele se levantava e ia embora. Depois de ver isso algumas vezes, estou vendo que ele está em um modo; ele está em uma zona em que ele não quer ser incomodado. Ele está tratando isso como um jogo de verdade.

Shannon Sharpe brilha em ‘First Take’ com SAS

Sharpe agora trabalha para ESPN e aparece ao lado do SAS no “First Take” todas as segundas e terças-feiras para discutir o 2023 NFL temporada.

“First Take” permaneceu no topo das classificações de televisão ao lado ESPN‘The Pat McAfee Show’ como ‘Undisputed’ continua a cair em popularidade.

Bayless, 71, agora tem vários co-anfitriões, incluindo ex-jogadores da NFL Richard Sherman, Michael Irvin e Keyshawn Johnsonalém de participações especiais do repórter Raquel Nichols e rapper Lil Wayne.

A química de Sharpe com Bayless na tela permanece incomparável até agora, mas seu relacionamento pessoal aparentemente vai azedar com o passar dos anos.

O incidente de Tom Brady entre Skip Bayless e Shannon Sharpe

Smith abordou vários momentos cheios de drama que aconteceram entre Sharpe e Bayless nos últimos seis a sete meses de parceria, incluindo o Tom Brady incidente.

Certa vez, Sharpe ficou extremamente furioso durante “Undisputed”, quando Bayless disse que sua carreira na NFL não se comparava ao status lendário de Brady.

“Muito disso é minha culpa, porque houve momentos que levaram a isso, em que senti que os tiros foram disparados e deixei passar”, disse Sharpe. “E ele sentiu que poderia exagerar naquela situação… Porque senti naquele momento que ele havia perdido todo o respeito por mim. Ele não tinha respeito por mim… Se eu o tivesse atacado pessoalmente ao vivo na televisão, o que aconteceria? teria acontecido?”

Espere que Bayless responda aos comentários recentes de Sharpe sobre “The Skip Bayless Show” e que uma guerra de palavras seja desencadeada.