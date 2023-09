Shaq diz que Deion Sanders o lembra de Phil Jackson, o melhor técnico do futebol universitário

Deion Sanders acabei de receber o maior elogio que um treinador poderia receber… cortesia de Shaq que nos diz que o Coach Prime o lembra do 11x campeão da NBA Phil Jackson durante o jogo épico de rivalidade com o Colorado State neste fim de semana!

“Quando eles estavam no 15º lugar, havia uma câmera que girou para o rosto de Deion, e isso me lembrou de Phil Jackson. E eu sempre disse, se o general não entrar em pânico, as tropas não entrarão em pânico”, O’ Neil disse Babcock é o TMZ Esportes programa de TV (entrevista completa vai ao ar no programa de terça-feira no FS1).