Shaquille O’Neal pula no trem de Bobbi Althoff em entrevista estranha: ‘Sou um médico do amor’

Cenquanto as pessoas continuam jogando ódio Bobbi Althoff e continuar pensando que ela é uma planta industrial, ela continua conseguindo essas entrevistas com os maiores nomes da América. Ela já entrevistou grandes estrelas como Drake e magnatas como Marcos Cubano. Mas Bobbi ainda não tinha conseguido nenhuma entrevista com lendas da NBA, até Shaquille O’Neal ele mesmo concedeu-lhe um. Essa teoria de que Bobbi é uma planta industrial perde todas as bases de credibilidade quando você percebe o tipo de humor que Bobbi Altoff tem como sua nova marca. É difícil para uma mulher triunfar na comédia, especialmente no estranho tipo de arte. Mas Bobbi Althoff faz isso perfeitamente ao ponto onde Shaq queria fazer parte de sua lista de convidados.

Shaq mostra a língua na entrevista de Bobbi Althoff

Num pequeno clip que serve de prelúdio à entrevista da próxima quinta-feira no Bobbi Althoff Canal Youtibe, o apresentador postou um clipe da outra profissão de Shaq. Como muitos de vocês devem saber, O’Neal é na verdade um artista talentoso. Seu nome artístico é DJ Diesel e ele também faz rap com habilidade impressionante. Nos últimos dias, ele lançou uma nova música e um vídeo. Ele disse a Bobbi que na verdade é médico, o que deixou Althoff completamente confuso com o que Shaq realmente quis dizer. Depois que ele disse a ela que tipo de médico ele é, ele tornou as coisas ainda mais estranhas quando terminou a frase, mostrando a língua na frente da câmera. Evidentemente, essas exibições públicas tornam Bobbi Althoff extremamente desconfortável.

A reação a este pequeno clipe foi mista, mas quase instantânea, as pessoas continuam pensando que Althoff está se movendo rápido demais para o topo. Mas o estilo de comédia que ela possui facilita a participação de qualquer convidado em seus programas. Todo mundo adora uma boa entrevista estranha, você viu como o ator Zach Galifianakis costumava fazer ‘Between Two Ferns’. Outro grande exemplo são os comediantes Craig Ferguson entrevistas clássicas estranhas e improvisadas em ‘O show tardio‘ antes de James Corden assumir seu lugar. Este estilo de entrevista é atraente para todos que desejam aceitar o desafio de se sentirem estranhos e improvisarem.