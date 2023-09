SHEIN surpreende e ACABA com todas as TAXAS para clientes

A Shein, uma das maiores varejistas chinesas, está dando um importante passo para revolucionar o mercado de compras online. A empresa anunciou que irá bancar o ICMS e zerar completamente as taxas para os clientes em pedidos de até US$ 50.

Essa iniciativa representa um alívio significativo para os consumidores, que não terão mais que se preocupar com os impostos de importação ao realizar compras nesse valor.

Um contrato moral com os consumidores

Em entrevista ao Globo, Marcelo Claure, presidente da Shein na América Latina, afirmou que essa decisão faz parte de “um contrato moral” firmado entre a empresa e os clientes. O objetivo é evitar aumentos nos preços após a adesão ao programa Remessa Conforme, que já isenta as compras de até US$ 50 do imposto de importação. Agora, a Shein irá custear também o valor do ICMS, tornando todas as compras dentro desse limite completamente isentas de impostos.

Claure ressaltou que essa é uma iniciativa que demanda um investimento substancial por parte da empresa, mas que estão buscando compensar os 17% do ICMS com a redução de custos adicionais de logística que tinham anteriormente. Esse compromisso da Shein em honrar o contrato moral com os consumidores é uma estratégia diferenciada que certamente conquistará a confiança e a fidelidade dos clientes.

Benefícios para os consumidores e desafios para a empresa

Com essa nova política de isenção de impostos, a Shein proporcionará diversos benefícios para os consumidores brasileiros. Além de evitar surpresas com o pagamento de impostos, essa medida também tornará as compras mais acessíveis e atrativas, incentivando ainda mais as pessoas a adquirirem produtos da marca.

No entanto, essa iniciativa também traz desafios para a empresa. A Shein precisará lidar com os custos do subsídio de impostos, mas busca compensá-los com a redução de outros custos logísticos. A empresa está empenhada em encontrar soluções eficientes para que essa medida seja sustentável e viável a longo prazo.

Atualização do aplicativo e uso do benefício



Você também pode gostar:

A Shein já liberou a compensação do ICMS para todos os clientes em seu site e aplicativo. No entanto, a empresa solicita que os usuários atualizem o aplicativo para poderem usufruir do benefício. Essa atualização é importante para garantir que os clientes tenham uma experiência completa e aproveitem as compras sem a preocupação com os impostos.

Impacto no mercado de compras online

A decisão da Shein de bancar o ICMS e zerar as taxas para compras até US$ 50 traz um impacto significativo para o mercado de compras online. Essa medida coloca a empresa em destaque, demonstrando seu comprometimento em oferecer uma experiência excepcional aos clientes. Além disso, essa estratégia também pode influenciar outras empresas a adotarem políticas semelhantes, buscando conquistar a confiança e a preferência dos consumidores.

Ademais, a Shein está revolucionando o mercado de compras online ao bancar o ICMS e zerar completamente as taxas para os clientes em pedidos de até US$ 50. Essa iniciativa representa um compromisso da empresa em honrar um contrato moral com os consumidores, evitando aumentos nos preços e tornando as compras mais acessíveis.

A Shein busca compensar os custos do subsídio de impostos com a redução de outros custos logísticos, garantindo a sustentabilidade dessa medida. Essa decisão coloca a Shein em destaque no mercado e pode influenciar outras empresas a adotarem políticas semelhantes.

Agora, os consumidores podem aproveitar as compras na Shein sem a preocupação com os impostos, tornando essa experiência ainda mais agradável e atrativa.

Veja também: SHEIN entra no programa “Remessa Conforme”; veja como isso afeta suas compras