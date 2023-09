Shilo Sanders compensa o INT de seu irmão Shedeur com uma escolha de 80 jardas 6

Shilo Sanders retornou uma interceptação para touchdown para abrir o placar no Confronto nas Montanhas Rochosas Entre o Carneiros do estado do Colorado e Búfalos do Colorado. A escolha 6 do safety compensou seu irmão Shedeur Sanders lançando um INT no início da competição de sábado no Folsom Field.

Deion Sanders comemorou a escolha 6 de seu filho na linha lateral antes de abraçá-lo e aparentemente compartilhar alguns conselhos.

O encontro inesperado de Molly Qerim e Deion Sanders se torna viralRoberto Ortega

Shilo, 23, geralmente fica em segundo plano em relação a Shedeur, mas desta vez se tornou o herói dos Buffaloes enquanto seu irmão mais novo lutava.

Shedeur, de 21 anos, também compensou sua interceptação com um passe de TD para empatar o jogo em 14, depois que o Colorado State assumiu a liderança com um fumble forçado, recuperação e retorno para casa.

O jogo está atualmente empatado em 14-14 no meio do segundo quarto.

LeBron James reage à escolha 6 de Shilo Sanders

Los Angeles Lakers Super estrela Lebron James recorreu ao X, anteriormente conhecido como Twitter, para reagir à escolha 6 de Shilo.

“SHILO deveria dar um passo alto até a ZONA !!!!!! Ayyyyeeeee”, tuitou James.

Treinador Principal transformou o programa de futebol do Colorado no mais popular do país depois de apenas alguns meses no comando.

Como Tiago, Clippers de Los Angeles estrela Kawhi Leonard estava sintonizado no jogo, mas estava na linha lateral.