Show de comédia explosivo de Pete Davidson: Fan o chama de ‘racista’, mas Pete responde com uma resposta chocante

Adepois de um longo hiato para alguns cuidados pessoais muito necessários na reabilitação, Pete Davidson fez seu retorno triunfante aos palcos com uma apresentação no sábado à noite no Centro de Eventos Wind Creek em Belém, Pensilvânia. Os fãs aguardavam ansiosamente seu retorno, mas mal sabiam que seria uma noite inesquecível por um motivo completamente inesperado.

Segundo um intrépido repórter do O Sol dos EUA que estava na plateia, Peteacompanhado por seus amigos comediantes John Stewart e John Mulaney, resolveu tirar algumas dúvidas dos fãs após o show. É o tipo de interação que os amantes da comédia desejam: uma chance de se conectar com suas pessoas engraçadas favoritas.

No entanto, a noite tomou um rumo chocante quando um ousado membro da audiência acusou Pete de ser um “racista”. A acusação ecoou pela sala, pegando todos de surpresa.

Numa corajosa tentativa de acalmar a situação, John Stewart rapidamente interveio, tentando explicar que tudo fazia parte Pete ato cômico. Afinal, a comédia muitas vezes segue a linha da controvérsia. Mas, infelizmente, a acusação parecia enviar Pete em um frenesi cômico próprio.

Com uma resposta rápida que abalou a sala, Pete atirou de volta, “você é um idiota. Sente-se!” A multidão engasgou, incrédula com a troca violenta.

Pete Davidson é realmente racista?

Na tentativa de aliviar o clima, John Stewart brincou, “limpe no corredor 3.” Mas, infelizmente, o estrago estava feito e os três comediantes optaram por sair do palco, deixando o público chocado e entretido.

Então, o que exatamente levou a essa troca explosiva? Parece que PeteO alegado “racismo” de 2016 resultou de uma peça cômica sobre quartos de casa. No meio de seu set, Pete discutiu seu corretor de imóveis, que por acaso era negro. Ele contou como o corretor de imóveis lhe mostrou várias casas e se referiu a um dos quartos como “quarto principal”.

Em seu típico estilo cômico, Pete até brincou com a ideia de si mesmo como “o mestre”. Porém, foi só depois que o corretor de imóveis o corrigiu, explicando que o termo havia sido alterado para “quarto principal” devido à sua associação histórica com a escravidão, que as coisas tomaram um rumo inesperado.

Ainda não está claro qual parte da piada levou especificamente à acusação, mas o que é certo é que Pete Davidson o retorno ao palco foi nada menos que explosivo.

Este incidente segue-se a um mês desafiador para Peteque incluiu o fim de seu relacionamento com a atriz Maravilhas de Chase Sui depois de menos de um ano de namoro. Mas como vimos, Pete Davidson conhece os altos e baixos da vida e provou mais uma vez que consegue lidar com o calor, mesmo na cozinha da comédia.