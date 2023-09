Show de pré-estréia do UFC Paris: Ciryl Gane e Rose Namajunas conseguirão um novo começo na França?

O UFC retorna a Paris no sábado, com Ciryl Gane e Manon Fiorot liderando um card repleto de talentos franceses.

Alexander K. Lee, José Youngs e E. Casey Leydon do MMA Fighting fazem uma prévia do evento deste fim de semana, que mostra Gane tentando se recuperar da derrota para Jon Jones e voltar à disputa do título ao enfrentar o estriado Serghei Spivac, enquanto Fiorot dá as boas-vindas à bicampeã peso palha Rose Namajunas no peso mosca. Será este um novo começo para Gane e Namajunas ou Spivac e Fiorot estão preparados para somar duas vitórias importantes aos seus currículos?

Além disso, a equipe discute um confronto leve entre Benoit Saint Denis e Thiago Moises, a estreia no UFC da estrela do Cage Warriors Morgan Charriere, além de muita conversa sobre o legado de Namajunas caso ela esteja caminhando para o capítulo final de sua carreira.

Assista ao show de prévia do UFC Paris acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.