Show de prévia do Noche UFC: Um raio pode atingir duas vezes Alexa Grasso x Valentina Shevchenko?

Depois de Alexa Grasso ter conquistado um dos títulos mais memoráveis ​​dos últimos tempos, ela enfrentará Valentina Shevchenko no sábado, na luta principal do Noche UFC. Será que Grasso provará que é a melhor lutadora do peso mosca após a derrota no UFC 285, ou Shevchenko corrigirá o erro e recuperará o título?

Mike Heck, Jed Meshew e Alexander K. Lee do MMA Fighting visualizam o card da luta de sábado, incluindo a luta principal, o que uma vitória fará para ambos os competidores envolvidos e quem poderá ser o próximo para quem deixar a T-Mobile Arena com o título.

Além disso, eles discutirão o intrigante co-evento principal dos meio-médios entre Kevin Holland e Jack Della Maddalena, a missão de Raul Rosas Jr., de 18 anos, de voltar aos trilhos após sua primeira derrota no início deste ano e muito mais.

Veja o show de prévia do Noche UFC acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou onde quer que você obtenha seus pods.