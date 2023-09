Show pós-luta do UFC 293: Reação a Sean Strickland dominando Israel Adesanya para ganhar o título

Sean Strickland é o campeão dos médios do UFC e conseguiu isso com uma atuação dominante ao longo de 25 minutos para conquistar o título contra Israel Adesanya na luta principal do UFC 293.

Após o caos do evento pay-per-view de sábado em Sydney, Mike Heck, Shaheen Al-Shatti e Jed Meshew do MMA Fighting reagem à grande vitória de Strickland, discutem as grandes conclusões do desempenho de Strickland e seguem um plano de jogo incrível, e onde se classifica nos resultados mais chocantes do esporte.

Além disso, o painel discute para onde Adesanya vai a partir daqui, o presidente do UFC, Dana White, dizendo que uma revanche deveria ser a próxima, a impressionante vitória por finalização de Alexander Volkov contra Tai Tuivasa, outros lutadores que merecem brilho no card da luta e muito mais.

Assista ao show pós-luta do UFC 293 acima, ou uma versão apenas em áudio do show também pode ser transmitida abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou onde mais você conseguir seus pods.