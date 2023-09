Show pós-luta do UFC Paris: reação ao domínio de Ciryl Gane, Rose Namajunas perdendo estreia até 125 libras

Ciryl Gane e Rose Namajunas entraram no UFC Paris como as duas maiores histórias em termos de conseguirem ou não se recuperar das recentes derrotas no campeonato e, no final, apenas uma reinou suprema, enquanto a outra voltou à prancheta.

Após o retorno do UFC a Paris, Mike Heck, José Youngs e Jed Meshew do MMA Fighting reagem ao jogo quase perfeito de Gane contra Serghei Spivac, o que aprendemos com o ex-campeão interino dos pesos pesados ​​​​durante sua finalização no segundo round do evento principal, e se Tom Aspinall for seu próximo oponente. Além disso, o painel reage ao fato de Rose Namajunas ter falhado em sua estreia no peso mosca contra Manon Fiorot, onde Namajunas vai a partir daqui, e se Fiorot fez o suficiente para ultrapassar Erin Blanchfield na discussão do título, junto com o desempenho incrível de Benoit Saint-Denis contra Thiago Moises , e muito mais.

