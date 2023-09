Show pós-luta do UFC Vegas 79: reação à lesão feia de Rafael Fiziev, vitória corajosa de Bryce Mitchell

Mateusz Gamrot volta a vencer, mas a que custo? Com o adversário Rafael Fiziev sofrendo uma lesão infeliz na luta principal do UFC Vegas 79, tivemos um final insatisfatório para uma noite de ação divertida. Além do final decepcionante do card, o que mais se destacou na ação de sábado?

Após o retorno do UFC ao APEX, Alexander K. Lee, José Youngs e E. Casey Leydon do MMA Fighting reagem à lesão de Fiziev, Bryce Mitchell teve uma atuação corajosa contra Dan Ige para se recuperar de sua primeira derrota profissional, e Marina Rodriguez fazendo sua melhor impressão de uma serra elétrica contra a favorita dos fãs, Michelle Waterson-Gomez. Além disso, a equipe debate o que pensar do discurso pós-luta de Mitchell, como julgar dano versus controle, a responsabilidade do árbitro e do corner para interromper uma luta, uma novidade surpreendente para o veterano Tim Means e muito mais.

Assista ao show pós-luta do UFC Vegas 79 acima, ou uma versão apenas em áudio do show também pode ser transmitida abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde mais você conseguir seus pods.