Show pós-luta Noche do UFC: Reação a Grasso x Shevchenko 2 terminando em empate polêmico

Alexa Grasso ainda é a campeã peso mosca feminino do UFC após o evento Noche UFC de sábado, mas ela não derrotou Valentina Shevchenko em sua revanche intrigante. Na verdade, um juiz que marcou 10-8 na quinta rodada para Grasso pode ter custado a Shevchenko a chance de recuperar o título.

Mike Heck, Shaheen Al-Shatti, Jed Meshew e E. Casey Leydon do MMA Fighting reagem à incrível batalha de Grasso e Shevchenko, obtendo um empate dividido graças ao placar arrasador de Mike Bell no quinto round, discutem se a trilogia ou não é o caminho a seguir, e quem na divisão pode ter perdido mais com o resultado. Além disso, os tópicos incluem a vitória por decisão dividida de Jack Della Maddalena sobre Kevin Holland no co-evento principal, Raul Rosas Jr. voltando aos trilhos com uma rápida vitória por nocaute técnico sobre Terrence Mitchell, as grandes vitórias de Lupita Godinez e Tracy Cortez e muito mais.

