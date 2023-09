Silimed CONTRATA para Assistente Administrativo, Operador de Produção e mais!

A Silimed, empresa que é a maior fabricante de implantes de silicone na América Latina, líder em vendas no mercado brasileiro, está contratando profissionais para preencher o seu quadro. Sendo assim, antes mesmo de contar mais sobre a Silimed, veja quais são as oportunidades:

Analista de Administração de Pessoal SR – Duque de Caxias – RJ – Efetivo;

Analista de Comércio Exterior – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista de Gente e Gestão – Duque de Caxias – RJ – Efetivo;

Assistente Administrativo PCD – Duque de Caxias – RJ – Efetivo;

Auxiliar de logística – Temporário – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talento – Duque de Caxias – RJ – Banco de talentos;

Desenhista Projetista – Duque de Caxias – RJ – Efetivo;

Estagiário (a) em gente e gestão – Duque de Caxias – RJ – Estágio;

Estagiário (a) em Marketing – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Estágio;

Estágio Nível Técnico – Duque de Caxias – RJ – Estágio;

Operador (a) de Produção – Duque de Caxias – RJ – Efetivo;

Técnico (a) de Segurança do Trabalho – Duque de Caxias – RJ – Efetivo.

Mais sobre a Silimed

Sobre a companhia, podemos frisar que a Silimed está presente no mercado desde 1978. Fundada no Rio de Janeiro, está presente em diversos países, com filiais distribuídas na Colômbia, México, Argentina, São Paulo e Bahia. No Rio de Janeiro, possui sede no bairro de Ipanema, além de duas unidades fabris em Vigário Geral e na Rodovia Washington Luiz.

Por fim, a Silimed tem o compromisso de ampliar seus negócios através do uso da mais avançada tecnologia, de forma a fornecer os melhores produtos médico hospitalar. Isto é, se você está em busca de crescer profissionalmente, esta pode ser uma grande chance.

Como se candidatar?

Agora que a lista de vagas da Silimed já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

