Simone Biles e a ‘loucura’ do seu sexto Mundial de Ginástica: Quando ela chegou não era ninguém

Simone Biles fez seu retorno às competições internacionais de ginástica, marcando seu primeiro grande evento desde o Olimpíadas de Tóquio.

Biles, a ginasta mais condecorada do História dos Estados Unidoscompetirá no Campeonato Mundial de Ginástica Artística em Antuérpia, na Bélgica, onde fez sua estreia no campeonato mundial.

Simone Biles vence o Campeonato de Ginástica dos EUA com desempenho recorde@WalkerPinkLabel

“Antuérpia me deu toda a confiança que eu precisava para seguir em frente. Quando cheguei em 2013, eu era literalmente uma ninguém”, observou ela.

Essa aparição no Campeonatos mundiais é significativo para Bilesmarcando seu sexto campeonato mundial, recorde americano.

Isso também fecha o círculo de sua jornada, já que ela anteriormente fez uma pausa de dois anos após seu primeiro jogos Olímpicos em 2016.

No entanto, desta vez, ela não tinha certeza se sua pausa seria finita. Biles voltou a treinar na academia por motivos físicos em setembro de 2022 e compartilhou seus sérios planos de retorno com seu treinador, Cecile Landiem março.

Biles lidera uma forte equipe feminina dos EUA com o objetivo de garantir uma quebra de recorde sétimo título mundial consecutivo por equipescoincidindo com o 10º aniversário de sua primeira medalha de ouro mundial.

A equipe é a favorita, contando com os melhores ginastas do geral, incluindo Biles, Shilese Jones, Leanne Wong, Skye Blakelye novato Joscelyn Roberson.

Rússia, atual campeão da seleção olímpica, está ausente da competição devido a sanções após a invasão da Ucrânia. Isso pode afetar sua capacidade de qualificar uma equipe para o Olimpíadas de Parisalterações de regras pendentes