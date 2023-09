Simone Biles estará na seletiva do Mundial e Pan-Americano

Simone Biles participará nos dias 19 e 20 de setembro, em Katy (Texas), da seletiva prévia ao anúncio das seleções femininas dos EUA para o próximo Campeonato Mundial de Ginástica Artística (Antuérpia, a partir de 30 de outubro) e dos Jogos Pan-Americanos (Santiago do Chile, a partir de outubro). 20). Por outro lado, o atual campeão olímpico Sunisa Lee descartou a possibilidade de competir devido a uma doença renal.

Bilesa ginasta mais condecorada da história dos Estados Unidos, vencedora absoluta dos Jogos Rio 2016, mas que desistiu durante os Jogos de Tóquio 2020 devido a problemas de saúde mental, expressou sua vontade de competir em Paris 2024.

A seleção feminina dos Estados Unidos já se classificou para os Jogos, mas as principais ginastas do país devem competir entre si nos próximos meses por uma vaga na seleção nacional.

Se ela conquistar sua vaga no campeonato mundial, Biles competiria em Antuérpia em busca de seu sexto título mundial geral. A primeira ela venceu justamente na cidade belga em 2013 e depois seguiu as de Nanning (China) 2014, Glasgow (Reino Unido) 2015, Doha 2018 e Stuttgart (Alemanha) 2019. No total, entre provas individuais e coletivas, Biles tem 19 mundiais ouro, três pratas e três bronzes.

Sunisa LeeEla, que após a desistência da companheira conquistou a medalha de ouro em Tóquio 2020, sofre de problemas renais desde março passado e os medicamentos a impedem de treinar no ritmo necessário para se preparar para um campeonato mundial, disse a ginasta. Isso não a exclui dos Jogos, cuja seletiva será realizada no ano que vem.

Juntamente com Bilesoutras 18 ginastas, incluindo medalhistas olímpicos Jade Carey e Jordânia Chilesparticipará do torneio Katy.