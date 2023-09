Simone Biles, indignada com suposto caso de racismo em competição infantil

ANa cerimónia de entrega de prémios numa competição de ginástica artística infantil para raparigas na Irlanda, todas as participantes receberam uma medalha – presumivelmente nem todas ganharam – excepto a única rapariga negra, que assistiu, primeiro entusiasmada e depois desiludida, enquanto as suas companheiras de equipa tinham uma medalha pendurada no pescoço e foram fotografados.

As imagens mostram como um adulto distribuiu as medalhas uma a uma e pulou a menina negra, levando as pessoas a sugerirem que isso se devia ao racismo.

As imagens se espalharam e provocaram a reação que merecem.

A grande estrela do esporte, Simone Biles, expressou esse sentimento e lamentou o ocorrido.

“Quando esse vídeo circulou fiquei com o coração partido ao vê-lo. Não há lugar para racismo em nenhum esporte, de jeito nenhum!!!!” ela postou.

O Ginástica A própria federação irlandesa foi forçada a censurar o comportamento dos adultos que distribuíram as recompensas.

Simone Biles vence o Campeonato de Ginástica dos EUA com desempenho recorde@WalkerPinkLabel

“A Gymnastics Ireland contactou imediatamente a família para expressar o seu pesar e assegurar-lhes que o incidente seria investigado”, afirmou num comunicado.

“O responsável foi identificado e admitiu que o que aconteceu é totalmente inaceitável, mas sublinhou que não foi intencional.

“Eles disseram que depois de perceberem o que havia acontecido, corrigiram imediatamente e garantiram que a ginasta recebesse sua medalha antes de sair do pavilhão.

“O funcionário emitiu um pedido de desculpas por escrito à ginasta e sua família.”