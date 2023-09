Simple Energy ABRE VAGAS presenciais e HÍBRIDAS

A Simple Energy, empresa que tem o propósito de simplificar e democratizar o mercado de energia, está com algumas vagas de emprego em aberto no estado de São Paulo. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a empresa, conheça quais são os cargos em aberto no presente momento:

Analista de BackOffice Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Gestão de Geradores de Energia – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Gestão de Geradores de Energia – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Banco de Talentos 23/24 – São Paulo – SP – Banco de talentos.

Mais sobre a Simple Energy

Falando um pouco mais sobre a Simple Energy, podemos destacar que a empresa atua como sua parceira de energia, uma extensão da sua empresa que cuidará com transparência de todos os assuntos dessa área, fornecendo informações precisas para que os clientes tomem decisões assertivas com muito mais tranquilidade.

Com relação próxima e singular com o cliente, é uma extensão da empresa dele para identificar suas necessidades e buscar oportunidades em um processo simples. Através dessa postura, pode encontrar uma solução eficaz, descomplicada e pensada para cada cliente, com resultados fáceis de entender e que sejam traduzidos em negócios!

Por fim, é com esse relacionamento único e fácil que a Simple Singular Energy também prepara seus clientes para tomarem suas próprias decisões na hora de definir suas estratégias e ações no Mercado Livre de Energia.

Como enviar o seu currículo?

Agora que você já conhece a lista de cargos, é só acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos.



