Simples Dental OFERECE EMPREGOS na Região SUL e remotas

A Simples Dental, empresa que nasceu para digitalizar a odontologia e simplificar a vida de dentistas na gestão e marketing de suas clínicas e consultórios, está com ótimas oportunidades de emprego disponíveis em Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre, veja quais são os cargos:

Analista de Testes – Pleno – Florianópolis – SC e Remoto – Efetivo: Atuar com o time durante ciclos de sprints;

Criar cenários de testes e executar testes exploratórios; Planejar liberações em contato com os demais times da empresa;

Criar cenários de testes e executar testes exploratórios; Planejar liberações em contato com os demais times da empresa; Pessoa Consultora de Atendimento – Júnior – Florianópolis – SC e Remoto – Efetivo: Atender os clientes do Simples Dental através dos seus canais de comunicação: e mail, chat online e telefone; Ajudar os clientes com dúvidas.

Mais sobre a Simples Dental

Falando mais sobre a Simples Dental, é válido frisar que a marca faz parte da empresa líder mundial na Odontologia, a Henry Schein (com um clima incrível e ágil de startup). Não à toa, trata-se de um negócio em crescimento exponencial e com a solidez de uma multinacional.

Atualmente, estamos falando do maior software de gestão odontológica com mais de 12 mil clínicas que usam a solução, com cerca de 60 mil usuários e 40 milhões de pacientes cadastrados. A empresa é apaixonada e inovadora desde o início, há mais de 10 anos no mercado brasileiro e daqui para frente quer ganhar o mundo.

Como enviar o seu currículo?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de maneira intuitiva! Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

