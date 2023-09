‘Simplesmente lindo’: profissionais reagem à destruição de Serghei Spivac por Ciryl Gane no UFC Paris

Ciryl Gane mal suou em sua primeira luta desde que foi parado pelo atual campeão dos pesos pesados ​​Jon Jones no retorno de Gane à sua cidade natal, Paris.

Gane dominou Serghei Spivac desde os primeiros segundos da luta principal do UFC Paris, no sábado, na Accor Arena. Em um confronto que muitos acreditavam ser uma disputa clássica entre atacante e grappler, Gane frustrou facilmente o oprimido Spivac, o que levou à finalização no segundo round do ex-campeão interino dos pesos pesados ​​– para a alegria do público.

Confira como outros lutadores do UFC reagiram à luta principal dos pesos pesados ​​do card, junto com outras lutas memoráveis, incluindo a primeira vitória por finalização do ex-campeão meio-pesado Volkan Oezdemir no UFC, o final estranho da luta entre William Gomis e Yanis Ghemmori e muito mais.

Cyril Gane vs. Sergei Spivac

Assisti ao evento principal tarde, mas cara, tudo que consigo pensar é … quão bom é Jon Jones -Belal Muhammad (@ bullyb170) 2 de setembro de 2023

Volkan Oezdemir derrotou. Bogdan Guskov

William Gomis derrotou. Yanis Ghemmouri

Você acha que foi um golpe baixo ou um tiro justo na luta entre Gomis e Ghemmouri? #UFCParis -Michael Chiesa (@MikeMav22) 2 de setembro de 2023

Taylor Lapilus derrotou. Kyle Loughran

Multidões francesas cantam em uníssono para os seus compatriotas. Multidões americanas gritam torcendo o pau -Terrance McKinney (@twrecks155) 2 de setembro de 2023

Ok, esse pequeno gremlin feio é uma merda agora eu. Saiba por que ele estava tentando chamar a atenção falando -Belal Muhammad (@ bullyb170) 2 de setembro de 2023