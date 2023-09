SIPE realiza manutenção da rede para desfile cívico em Penedo e instala refletores na Praça 12 de Abril

O desfile de 7 de Setembro é um evento importante que celebra a comemoração da Independência do Brasil, numa demonstração de amor do povo a sua pátria.

Na data muita esperada por todos os brasileiros, milhares de pessoas vão às ruas para prestigiar as entidades escolares, civis e militares que homenageiam a nação no desfile cívico e em Penedo não é diferente!

O governo Ronaldo Lopes/João Lucas está concluindo a estrutura de arquibancadas e palanque oficial na Praça 12 de Abril, onde a Superintendência de Iluminação Pública de Penedo (SIPE) instalou refletores nesta terça-feira, 05.

Além do ganho em luminosidade no local onde escolas e bandas capricham na apresentação ao público, a SIPE também realizou serviços de manutenção das luminárias em todo o percurso, da Praça Clementino do Monte até a orla ribeirinha.

Para Ricardo Araújo, gestor da SIPE, todo esse trabalho que envolve a superintendência nos dias que antecedem a parada cívico-militar é muito prazeroso.

“O desfile de 7 de Setembro é um momento importante para nós brasileiros enaltecermos a nossa pátria. Quem tem sentimento de pertencimento à sua nação tem o amor por ela em seu coração”, declara o superintendente.

“Estamos trabalhando para deixar tudo na mais perfeita ordem para que todos que forem presenciar o desfile possam ter uma boa visibilidade, desde a Praça Clementino do Monte até a 12 de Abril”, afirma Ricardo Araújo, informando que durante todo o evento uma equipe da SIPE estará de prontidão.

Sem revelar detalhes, ele disse ainda que a SIPE vai apresentar uma surpresa no evento. “Nossa superintendência será homenageada durante o desfile, só não posso dizer por quem e nem como será, mas peço que todos aguardem porque as escolas prometem fazer bonito na avenida”, finaliza Araújo.

Texto e fotos Luís Dantas – Social Midia SIPE

Fotos Antônio Silva (cortesia)