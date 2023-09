SMAR APD está EM BUSCA de profissionais no mercado; Saiba mais!

A SMAR APD, empresa com mais de 40 anos de experiência que atua como prestadora de serviços no setor público tendo centenas de administrações municipais como clientes no país, está com ótimas vagas no estado de São Paulo. Isto é, antes de falar mais sobre, consulte a lista de cargos disponíveis:

Administrador de Banco de Dados (DBA) – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Analista Contábil Júnior | Consultoria Contabilidade Pública – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Analista de Negócios | Sistema Tributário – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Analista de Suporte Técnico | Departamento Pessoal – Cubatão – SP – Efetivo;

Analista de Suporte Técnico | Departamento Pessoal – Mogi das Cruzes – SP – Efetivo;

Analista de Suporte Técnico JR – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Analista de Suporte Técnico Pleno – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Analista de Sistema Tributário – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Estágio de Programação/Desenvolvimento – Ribeirão Preto – SP – Estágio.

Mais sobre a SMAR APD

Sobre a SMAR APD, é interessante frisar que, a partir do conhecimento adquirido sobre as necessidades e rotinas da administração pública, a SMAR APD oferece avançada tecnologia em softwares de gestão da informação com o objetivo de atender as necessidades específicas e a realidade dos seus clientes, acompanhando todo o processo de implantação e manutenção dos sistemas.

Também presta serviço de Impressão Digital a Laser e documentos com dados variáveis, atendendo clientes de diversas áreas, tanto do setor público como do privado.

Como enviar o seu portfólio?

Agora que a lista de vagas da SMAR APD já foi exposta, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

