Smart SLG está EM BUSCA de novos funcionários em SP, RJ e PR

A Smart, empresa que inicia suas operações produzindo e instalando controladores, sensores e atuadores eletrônicos para controle e monitoramento de sistemas de ar condicionado, utilizando tecnologia 100% desenvolvida pelo seu time de engenharia, está contratando pessoas no mercado. Dito isso, vale a pena consultar a lista abaixo:

Técnico (a) Eletrônico – Campinas – SP – Engenharia Elétrica, Eletrônica, Eletrotécnica;

Operador (a) de Sistemas – BMS – Rio de Janeiro – RJ – Engenharia Elétrica, Eletrônica;

Técnico (a) Eletrônico – Júnior – Rio de Janeiro – RJ – Engenharia Elétrica, Eletrônica;

Estágio – Mecatrônica – São Paulo – SP – Eletrônica, Eletrotécnica;

Técnico (a) Eletrônico Plen0 – São Paulo – SP – Engenharia Elétrica: Instalação e manutenção preventiva e corretiva de sistemas de automação predial; Realizar relatórios; Contato direto com o cliente para reporte e entendimento de demandas.

Técnico (a) Eletrônico – Júnior – Curitiba – PR – Efetivo.

Mais sobre a Smart

Sobre a Smart, é válido frisar qu, com mais de três décadas de atuação, a Smart (SLG Com. de Sistemas de Automação) tornou-se parte da história da Automação Predial no Brasil, demonstrando alta capacidade em absorver todas as transformações e evoluções ocorridas no setor.

O know-how da empresa é o resultado da união entre tradição, conhecimento e utilização de tecnologias inovadoras. A Smart é marca de confiabilidade na instalação, operação e manutenção em automação predial, cabeamento estruturado e sistemas de segurança. Esse é o seu grande diferencial de mercado.

Como enviar o seu currículo?

Para se inscrever em uma das vagas da Smart, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sendo assim, para ficar de olho nas notícias e nas melhores vagas de empregos espalhadas pelos quatro cantos do Brasil, é só acessar o Notícias Concursos!