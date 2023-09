SMTT Penedo encerra Semana Nacional de Trânsito orientando estudantes e motoristas do transporte coletivo

Uma semana especial chegou ao fim e a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) da Prefeitura de Penedo realizou diversas ações para conscientizar a população.

Este ano, a ação teve como tema “No Trânsito, Escolha a Vida”, com encerramento priorizando a orientação para permissionários do transporte de passageiros, inclusive coletivo das linhas urbanas.

Para crianças e adolescentes de três escolas da rede pública municipal, a SMTT Penedo e o Detran levaram informações importantes sobre o trânsito, com peça teatral e brincadeiras lúdicas no Theatro Sete de Setembro.

“Na peça, trouxemos várias orientações de segurança e foi muito divertido. Eles gostaram muito, a participação foi efetiva. Todos participaram, e com certeza, todo o aprendizado será levado para suas casas e compartilhado com seus amigos”, ressaltou o Superintendente Ricardo Couto (Detran Alagoas) sobre a atividade de quinta-feira, 21.

A programação alusiva à Semana do Trânsito começou na última segunda-feira, 18, com uma blitz educativa, reforçando os alertas aos motoristas e motociclistas na Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves.

Também foram realizadas palestras em escolas e creches da rede municipal, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed).

“A Semana do Trânsito tem como objetivo conscientizar os alunos sobre as leis de trânsito, alertando-os sobre os perigos que ocorrem nele e, sobretudo, como devemos nos comportar e respeitar as leis para garantir a nossa segurança e a dos outros”, enfatizou Joanilson Sampaio, Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito.