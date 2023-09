SMTT Penedo interdita trecho da Avenida Cândido Toledo para realização de operação tapa-buraco

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) de Penedo interditou nesta quarta-feira (13) um trecho da Avenida Cândido Toledo, como parte de uma operação de manutenção da via com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana e o tráfego local.

A ação do setor da Prefeitura de Penedo ocorre nas imediações do supermercado Todo Dia, no Trevo do Bom Jesus, com necessidade de interdição para garantir a segurança dos trabalhadores envolvidos na operação, preservando o maquinário utilizado no local e assegurando o progresso das melhorias na via.

Para os residentes e motoristas que se deslocam da Vila Matias em direção ao Centro, o acesso à Avenida Cândido Toledo será desviado para a Rua Duque de Caxias, através das ruas transversais do bairro Vila Matias. Já para quem trafega do Centro em direção à Avenida Cândido Toledo, o acesso será feito pela Rua Tenente Eulógio Bispo.

A SMTT Penedo reforça a importância da compreensão e cooperação de todos os cidadãos durante o período de interdição, visando à realização eficaz das melhorias na infraestrutura da cidade.

