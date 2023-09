SMTT Penedo realiza ações educativas sobre trânsito para crianças e adultos

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) da Prefeitura de Penedo intensifica seu trabalho educativo com ações para o público infanto-juvenil e adulto durante a Semana do Trânsito.

O trabalho iniciado na segunda-feira, 18, reforçou o alerta sobre o respeito às leis de trânsito com motoristas e motociclistas durante blitz realizada no início da Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, parte alta de Penedo.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), agentes qualificados da SMTT Penedo orientaram estudantes da Escola Manoel Tavares na terça-feira, 19, com muita interação da garotada na sala de aula

Na quarta, 20, foi a vez da criançada da creche escola Menino Jesus. Acompanhadas por professoras e cuidadoras, os pequeninos viram na prática a importância do semáforo e o uso da faixa de pedestres.

Nesta quinta-feira, 21 de setembro, a programação acontece no Theatro Sete de Setembro, para estudantes de escolas da rede pública municipal, com apoio do Detran Alagoas. E na sexta-feira, o trabalho será direcionado para os permissionários do transporte de passageiros.

SECOM PMP

Fotos Wanderson Marques – social midia SMTT Penedo