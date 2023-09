SNAP Benefits Texas: Este é o pagamento programado para outubro de 2023 e quanto será depositado

FOTO apoia Programa de Assistência Nutricional Suplementar e está programado para começar em 1º de outubro de 2023. Espera-se que até US$ 1.691 sejam disponibilizados aos reclamantes.

Pagamentos SNAP são sempre pagos nos primeiros 10 dias úteis (não nos finais de semana) de cada mês, mas a data precisa em que os destinatários recebem o pagamento depende do número do grupo de determinação de elegibilidade (EDG).

Cronograma de pagamento SNAP

A lista abaixo mostra as datas de pagamento, encontre o último dígito do seu número EDG e você encontrará a data de pagamento correspondente:

0 – 1º de outubro

1 a 3 de outubro

2 a 5 de outubro

3 a 6 de outubro

4 a 7 de outubro

5 a 9 de outubro

6 a 11 de outubro

7 a 12 de outubro

8 a 13 de outubro

9 a 15 de outubro

Quanto está disponível e suas condições?

O valor dos pagamentos disponíveis baseia-se no tamanho da família dos requerentes, com famílias solteiras recebendo US$ 281 e famílias com oito membros recebendo a totalidade de US$ 1.691. Famílias com mais de 8 membros recebem $ 281 extras por membro adicional.

Será pago em um Lone Star Card, que é um cartão eletrônico de benefícios. É pago automaticamente na data de emissão e não pode ser gasto em itens de luxo ou contas não relacionadas a alimentação. O cartão pode ser usado para pagar bebidas não alcoólicas.

Como se qualificar?

Para se qualificar, uma família de uma única pessoa não pode ganhar mais de $ 1.869 ($ 467,25 por semana), enquanto uma família de cinco pessoas não pode ganhar mais de $ 4.465 por mês ($ 1.116,25 por semana).

Se uma pessoa tiver entre 16 e 59 anos, essa pessoa deve estar: empregada, procurando emprego, trabalhando em um programa de trabalho aprovado. Um destinatário não pode pedir demissão sem um bom motivo para fazê-lo.