Snoop Dogg enlouquece com a nova era do treinador Prime no futebol universitário do Colorado

Deion Sanders O treinador Prime persona acaba de iniciar oficialmente um novo capítulo em sua carreira como treinador de futebol universitário. O Búfalos de futebol do Colorado iniciou sua jornada para disputar o título contra o TCU Horned Frogs. Absolutamente todo mundo que acompanhou Deion Sanders carreira como atleta têm certo nível de predileção para seguir a carreira de treinador. Desde que começou a treinar jogadores universitários, Sanders se transformou no Coach Prime e revolucionou completamente a imagem do treinador universitário. No primeiro tempo do jogo, os Buffaloes foram os primeiros a marcar um touchdown e logo em seguida fizeram uma interceptação para evitar o touchdown do próprio TCU. isso foi mais que suficiente para conseguir o rapper Snoop Dogg entusiasmado.

Snoop Dogg comemora estreia do Coach Prime no ColoradoSnoop Dogg-Instagram

Snoop Dogg avisa o resto da NCAA sobre Coach Prime

Das muitas reações de Sanders a este primeiro jogo, não há dúvida de que a de Snoop Dogg é a mais hilária. Embora com um pouco de verdade. Embora existam muitos programas excelentes de futebol universitário da NCAA, ter Deion Sanders como treinador é definitivamente um grande ponto forte para qualquer time treinado por ele. Aqui está o que Snoop Dogg disse em um vídeo que postou nas redes sociais: “Aquele filho da puta do Deion tem jogadores por aí, baby. . Vamos, Deion! Quem disse que você não pode? Você não é difícil de encontrar, vamos para o horário nobre! Chute essa merda! Isso foi gangsta, primo! “

No intervalo, os Buffaloes já estavam vencendo por 17-14 e aumentaram sua vitória para uma vitória momentânea por 24-21, faltando todo o segundo tempo para jogar. O futebol da NCAA é sempre selvagem assim. Não importa quem vença, a paixão e o comprometimento do College Football são completamente incomparáveis. Será uma longa temporada, mas pelo menos podemos dizer que o Coach Prime pode fazer esse time jogar. Só de ouvi-lo falar sobre seus próprios jogadores é inspirador. Mas a questão só continuará a crescer. O Coach Prime eventualmente mudará de ideia e treinará um time da NFL? Caso ele tenha sucesso no Colorado, esse poderia ser um dos próximos passos lógicos, certo?