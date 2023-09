Sodexo VOLTA A CONTRATAR; Veja os cargos e locais!

A Sodexo, empresa que é líder global em Serviços de qualidade de vida, fator essencial no desempenho individual e organizacional, está recrutando novas pessoas para compor seu time. Isto é, antes de falar com mais ênfase sobre, verifique a lista de vagas abaixo:

Gerente Unidade Operacional I – Campinas – SP – Cozinha;

Gerente Unidade Operacional II – (Facilities) – Área da Saúde – Sorocaba – SP – Enfermagem;

Gerente Negócios Alimentação – São Paulo – SP – Desenvolvimento;

Gerente de Gerente Unidade Operacional Adjunto I – São José – SC – Administração Geral;

Nutricionista – São José Dos Pinhais – PR – Gastronomia;

Gerente Comercial II – Segmento Educação – São Paulo – SP – Venda Externa;

Analista de Controles Internos Pleno – Porto Alegre – RS – Auditoria Interna;

Gerente Unidade Operacional I – Facilities – Barueri – SP – Cozinha;

Gerente Unidade Operacional I – Segmento Saúde – São Paulo – SP – Nutrição;

Consultor (a) Técnico (a) de Segurança I – Macaé – RJ – Segurança;

Medico (a) Trabalho | 6h – São Paulo – SP – Medicina Do Trabalho;

Coordenador (a) de Desenvolvimento de Operações – Integrações – São Paulo – SP – Administração;

Dentre outras.

Mais sobre a Sodexo

Sobre a Sodexo, é importante frisar que trata-se de uma companhia que opera em 80 países e atende 75 milhões de consumidores diariamente por meio de uma combinação única de serviços On-site, Benefícios e Incentivos, e Serviços Pessoais e Domésticos.

Além disso, com seus mais de 100 serviços, a Sodexo oferece aos clientes uma oferta integrada desenvolvida ao longo de mais de 45 anos de experiência na recepção, manutenção, segurança e limpeza, serviços de alimentação e instalações e gestão de equipamentos, além de benefícios aos colaboradores, incentivo e reconhecimento, e os benefícios de gestão de despesas.

Como se inscrever?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



