Soem os alarmes em Dallas: Trevon Diggs perderá o resto da temporada de 2023

Taqui está um grande problema em Big D.

Dallas Cowboys zagueiro Trevon Diggs sofreu uma lesão no joelho durante um treino da equipe na quinta-feira, e o Tudo profissional As costas defensivas devem perder o restante da temporada de 2023 da NFL.

O Vaqueiros pensei que Diggs, que assinou uma extensão de contrato de US$ 97 milhões durante o verão, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior depois de passar pelos testes iniciais. Desde então, uma ressonância magnética confirmou a lesão, um grande golpe para a defesa do Dallas.

Diggs se machucou no início do treino

Escavações‘ lesão ocorreu durante a parte um-a-um do Vaqueiros‘treino na quinta-feira, como Dallas continua os preparativos para o confronto da semana 3 com o Cardeais do Arizona no domingo. Após a conclusão do treino, Diggs teria sido visto no Dallas vestiário andando com ajuda de muletas.

Uma lesão prolongada de Diggs pode ser devastadora para a defesa dos Cowboys, que permitiu apenas 10 pontos em dois jogos e é considerada a melhor unidade de toda a NFL. Diggs, duas vezes Pro Bowl seleção como cornerback, registrou um NFL-as 11 melhores interceptações em 2021 ao ser nomeado para sua primeira Tudo profissional equipe. Em 2022, ele fez 59 tackles, o recorde de sua carreira, e assinou uma extensão de cinco anos em julho. O jogador de 25 anos já havia feito uma interceptação e registrado quatro desarmes em 2023.

Trevon Diggs dá uma bola de futebol ao filho Aaiden durante o jogo mais recente dos Cowboys

Prescott pede orações

Dallas quarterback Dak Prescott falou com a mídia após o treino de quinta-feira e reconheceu Escavações estava pior para o desgaste após a sessão.

“Alguns de vocês viram (Diggs) saindo do campo, então orem por ele,” Prescott disse. “Simples assim.”

A responsabilidade agora está Prescott e o ataque de Dallas a intensificar ainda mais seu jogo para compensar a perda de uma peça defensiva importante. Prescott lançou dois touchdowns no Vaqueiros‘ Vitória da semana 2 sobre os visitantes Jatos de Nova Yorke Dallas abriu como favorito de 12,5 pontos contra o 0-2 Cardeais este fim de semana.