Sophia Loren passa por cirurgia de emergência aos 89 anos após cair no banheiro de casa

Sofia Loren foi hospitalizada na Suíça depois de cair no banheiro e sofrer fraturas nos ossos do quadril e do fêmur.

A estrela do cinema clássico de Hollywood, de 89 anos, mora na Europa, de onde vem, e deveria abrir um restaurante em Bari no dia 26 de setembro, mas agora terá que adiar enquanto se recupera da lesão.

A notícia foi compartilhada pela página do Instagram de sua franquia de restaurantes, que leva seu nome e dizia: “Uma queda hoje em sua casa em Genebra causou Sra. fraturas de quadril. Operada com resultado positivo, ela terá agora que observar um curto período de recuperação e seguir um caminho para a reabilitação.

“Felizmente tudo correu bem e a Senhora estará de volta connosco muito em breve. Toda a equipa do Restaurante Sophia Loren aproveita para lhe desejar uma rápida recuperação.

Ela deveria receber a cidadania honorária de Bari, no sudeste da Itália, a 430 quilômetros de Roma, onde nasceu.

Loren sente falta do marido

Marido dela Carlos Ponti morreu em 2007, enquanto seus dois filhos do casamento a visitavam no hospital. Carlo Jr e Edoardo ambos garantiram que lhe oferecessem apoio, mas ela gostaria que seu marido estivesse lá há 46 anos enquanto ela estava ferida.

“Sinto muita falta de Carlo. Às vezes me sinto tão sozinha”, disse ela à People em 2009. “Não é verdade que quando o tempo passa, [pain] cura. Passarão três anos desde que ele morreu. A primeira vez que conheci Carlo foi num concurso de beleza. Ele tinha esposa e dois filhos. Eu não pensei que isso iria acontecer. Pouco a pouco eu sabia que ele era a pessoa certa para mim.”