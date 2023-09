Sophie Turner apresenta evidências poderosas afirmando as intenções de Joe Jonas de ter um ‘lar para sempre’ no Reino Unido

J.oe Jonas e Sophie Turner estão atualmente em uma disputa parental por causa de seus dois filhos após o pedido de divórcio de Jonas. Turner afirma ter provas de que Jonas planejava se mudar para a Inglaterra com Turner e as crianças.

Há apenas alguns meses, Jonas enviou uma carta aos proprietários da propriedade que eles pagaram pela garantia em julho. De acordo com Turner, a carta prova sua intenção de ter uma ‘casa para sempre’ na propriedade em Wallingford, Oxford.

Jonas escreveu uma carta tão sincera que levou o proprietário a aceitar a oferta do então casal e depósito de US$ 914.130 em 7 de julho, dois meses antes de Turner e Jonas terminarem seu relacionamento.

Antes da compra, Jonas escreveu “Quando minha esposa e eu decidimos que passaríamos mais tempo no Reino Unido e procuraríamos um lar permanente, nossa filha expressou três exigências inabaláveis: ter galinhas, um pônei e uma casa de Wendy.

Os fãs reagiram à notícia fazendo referência a Game of Thrones

“Meu sogro é um jardineiro extremamente entusiasmado e também ficou impressionado com sua horta, uma aprovação muito importante!” ele elaborou. em

Jonas também estava ansioso para andar de barco diariamente com seus filhos “Fiquei completamente encantado com a ideia de deixar meus filhos na escola no barco e poder passar uma tarde tranquila navegando até o pub com amigos em meu próprio barco.”

“Poderíamos dizer que sua família realmente adorou viver aqui e podemos imaginar nossos filhos crescendo aqui e fazendo deste nosso lar para sempre.” ele mencionou na parte final da carta,

A venda da casa ainda não foi confirmada, a Page Six informou que uma fonte afirma que o negócio “nunca foi fechado” e está sob custódia.

Outra fonte afirma que Jonas e Tuner nunca foram residentes no Reino Unido. “Residência é um termo legal e é assim que os tribunais o definirão”, detalhou a fonte. “A residência inclui coisas como onde você tem sua carteira de motorista, onde você vota, onde seus filhos estudam, onde você morou com a família pela última vez por um período significativo de tempo (especificamente 6 meses). Não há nenhum lugar onde a família tenha vivido por 6 meses ou mais além da Flórida.”

Ao esclarecer “Intenção, expressa em carta ou de outra forma, não é igual a residência. Ações sim. E assim, enquanto a carta foi inserida na moção para chamar a atenção dos repórteresna verdade não será material para determinar a residência legal.”