Sophie Turner diz que Joe Jonas está se recusando ilegalmente a permitir que crianças retornem à Inglaterra

Sophie Turner está em guerra com Joe Jonas por causa de seus 2 filhos… ela diz que Joe está mantendo seus filhos ilegalmente na cidade de Nova York e ela quer que eles “devolvam” para a Inglaterra com ela.

Sophie diz que em abril de 2023, a família fez da Inglaterra seu “lar permanente” e discutia regularmente seu desejo de criar os filhos no Reino Unido e de que eles frequentassem a escola lá.

Ela diz que eles sentiram que a Inglaterra era um lugar seguro para criar os filhos e ambos concordaram com o plano. Ela tinha uma longa passagem em seus documentos legais, descrevendo todas as atividades que as crianças realizaram na Inglaterra.

Ela diz que “com alguma hesitação”, ela e Joe concordaram que as crianças ficariam com Joe enquanto os Jonas Bros viajavam pelos EUA, porque ela estava ocupada filmando uma série “muito intensa” e demorada.

Sophie diz que o acordo era que em setembro, quando terminasse as filmagens, ela voltaria para Nova York, para “pegar as crianças e voltar para casa na Inglaterra”.

No último domingo, Sophie e Joe se encontraram para conversar sobre a separação, e ela reiterou o desejo de levar as crianças para a Inglaterra naquela semana. Joe estava de posse dos passaportes das crianças e “recusou-se a devolver os passaportes à mãe e recusou-se a mandar as crianças para casa na Inglaterra com a mãe”.

Com base na alegada recusa de Joe, ela apresentou estes documentos legais ao tribunal federal, citando a Convenção de Haia – um tratado internacional – que trata do rapto de crianças entre países.

Ela está pedindo uma ordem judicial exigindo que Joe apresente os passaportes e devolva as crianças para ela.

Aliás… Sophie explica por que eles se separaram. Ela diz que eles tiveram uma discussão em 15 de agosto e Joe pediu o divórcio em setembro. 1º. Ela descobriu no dia 5 de setembro através da mídia. Ela acrescenta que ambos concordaram que as crianças a seguiriam para a Inglaterra em setembro, mas em setembro O advogado de 19th Joe contatou seu pessoal e disse que as crianças não voltariam para a Inglaterra.