Sophie Turner vista com a filha horas depois de processar Joe Jonas pela custódia

Sofia Turner está lutando muito para tirar seus filhos dos Estados Unidos e levá-los para a Europa… mas isso não a impede de aproveitar um pouco de QT com seu filho nos Estados Unidos enquanto isso.

Sophie foi flagrada com a filha do casal distante, de 3 anos Willa, quinta-feira, enquanto fazia algumas tarefas em Nova York. Tanto a mãe quanto o filho tinham grandes sorrisos em seus rostos enquanto caminhavam de mãos dadas com outra amiga acompanhando-os.