Sophie Turner vista pela primeira vez desde o pedido de divórcio de Joe Jonas

Sofia Turner ainda está trabalhando duro após Joe Jonas ‘pedido de divórcio… fazendo uma pausa para fumar na Espanha durante as filmagens de seu último projeto.

A estrela de “Game of Thrones” foi flagrada filmando a série britânica “Joan”, uma cinebiografia sobre o infame ladrão de joias Joana Hannington . Sophie está escalada para interpretar a personagem titular, o que explica por que ela está arrasando com o cabelo loiro e a grande tatuagem nas costas.

Fontes nos disseram que a decisão de encerrar as coisas também teve muito a ver com os diferentes estilos de vida do casal, já que Sophie gostava de sair recentemente e Joe era mais caseiro.