Special Dog ABRE VAGAS em São Paulo e Minas Gerais

A Special Dog, empresa que desenvolve, produz e comercializa alimentos de alta qualidade para cães e gatos, está com ótimos cargos disponíveis. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a marca, consulte quais são as vagas ofertadas:

Analista de Qualidade II – Santa Cruz do Rio Pardo – SP – Efetivo;

Ajudante de Motorista – Santa Cruz do Rio Pardo – SP;

Banco de talentos – Santa Cruz do Rio Pardo – SP – Banco de talentos;

Coordenador (a) de Compras – Santa Cruz do Rio Pardo – SP – Efetivo;

Estagiário (a) em TI – Santa Cruz do Rio Pardo – SP – Estágio;

Supervisor (a) de Expedição (CD – Extrema/MG) – Extrema – MG – Efetivo;

Técnico (a) de PCM I – Santa Cruz do Rio Pardo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Special Dog

Sobre a Special Dog, podemos frisar que trata-se de uma empresa brasileira que nasceu em 2001 com o objetivo de desenvolver, produzir e comercializar alimentos de alta qualidade para cães e gatos de todos os portes e fases da vida. Atualmente, é responsável por nutrir diariamente mais de 4 milhões de pets espalhados pelo Brasil e em mais 13 países.

Além disso, acredita que as pessoas são o seu grande diferencial, que tornam os resultados possíveis. Por isso, valoriza e cuida de quem está nessa jornada com a gente. Não à toa, é reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar do Brasil e América Latina, por meio do GPTW (Great Place to Work).

Como se candidatar em uma das vagas?

Para se inscrever em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

