Start ‘Em, Sit’ Em: Semana 1 da temporada de Fantasy Football de 2023

TA temporada de 2023 da NFL está começando oficialmente com um confronto altamente antecipado da semana 1 nas quintas à noite: Detroit Lions contra Kansas City Chiefs (20h20 horário do leste dos EUA). O jogo TNF também marcará o início da temporada 2023 do Fantasy Football e do MARCA Comece-os, sente-os para a semana 1.

Com praticamente todos os Fantasy Drafts resolvidos e nomes engraçados de times definidos, não é hora de ver quem você deve começar (ou sentar) para obter a vitória na Semana 1. O que QB (quarterback), RB (correndo de volta), O (extremidade apertada) e DST (defesa / equipes especiais) unidades são obrigatórias esta semana?

Start ‘Em: Semana 1 do Fantasy Football começa:

Tua Tagovailoa é uma forte opção inicial para a Semana 1, no que será um desempate por pênaltis contra os Chargers na Semana 1.

QB – Quarterback:

Tua Tagovailoa : O Golfinhos de Miami o quarterback deu vários sustos de concussão ao longo da temporada de 2022, mas espera que as aulas de judô que ele fez na entressafra sejam recompensadas em um esforço para evitar mais ferimentos na cabeça. Um time dos Dolphins repleto de armas ofensivas enfrentará um time dos Chargers liderado por Justin Herbert (QB) no que se prevê ser um tiroteio ofensivo.

RB – Correndo de volta:

Jahmyr Gibbs: Geralmente é arriscado começar um novato na Semana 1, com exceção de Jahmyrr Gibbs (Detroit Lions) e Bijan Robinson (Atlanta Falcons). O lateral do Lions se estabeleceu como RB1 na tabela de profundidade de Detroit, à frente de David Montgomery, e está prestes a ser um candidato a Estreante Ofensivo do Ano. Gibbs também enfrentará uma linha defensiva sem Chris Jones que ainda está em espera devido à paralisação das negociações contratuais.

Raheem Mostert: O Dolphins RB nunca decepciona quando tem uma grande carga de trabalho, e é isso que ele terá em um gráfico de profundidade de Miami RB lidando com a lesão de Jeff Wilson Jr. Espere que Mostert consiga mais de 15 corridas em seu confronto contra os Chargers na Semana 1.

TE – Final Apertado:

Kyle Pitts : Depois de uma decepcionante temporada de 2022, espera que o tight end do Atlanta Falcons volte em grande estilo. Em um ataque renovado pela chegada do novato Bijan Robinson, o time NFC South está pronto para ver muitos pontos contra os rivais da divisão Carolina Panthers na semana 1. O técnico Arthur Smith recebeu muitas críticas por não usar Pitts em seu esquema ofensivo , mas os sinais apontam para que isso seja improvável em 2023.

D/ST – Defesa e Equipes Especiais:

Comandantes de Washington : As equipes D e especiais de Washington estão preparadas para um grande placar de fantasia contra uma equipe do Arizona Cardinals com uma situação de QB com ponto de interrogação.

Jacksonville Jaguars: Embora o QB do Colts, Anthony Richardson, esteja preparado para ser uma força de fantasia, ele provavelmente terá algumas reviravoltas em sua estreia contra uma defesa empilhada (e subestimada) dos Jags.

Sit ‘Em: Semana 1 Fantasy Football senta:

Daniel Jones e Aaron Rodgers estão entre os QBs que você deseja evitar no início da semana 1.

QB – Quarterbacks : Daniel JonesNYG (vs DAL), Kenny Pickett, PIT (vs SF), Aaron Rodgers, NYJ (vs BUF).

RB-Running backs : Najee HarrisPIT (vs. SF), Deon JacksonIND (contra JAX), Jamal WilliamsNÃO (vs DEZ), Rachaad White, TB (vs MIN).

WR – Receptores Amplos : Marquesa MarromAZ (contra ERA), Michael Pittman Jr.IND (contra JAX), JuJu Smith-SchusterNE (contra PHI9.

TE – Pontas Apertadas : Greg DulcichDEN (contra LV), Dawson KnoxBUF (vs NYJ), Chigoziem OkonkwoDEZ (vs NÃO).