Steelers afastam Raiders com uma defesa robusta, dois TDs de Pickett

Kenny Pickett passou para 235 jardas e dois touchdowns em um desempenho encorajador para Pitsburgoofensa e o ladrões segurou o Invasores de Las Vegas para uma vitória por 23-18 na noite de domingo.

No primeiro encontro entre as franquias em Las Vegasos Steelers conquistaram sua primeira vitória fora de casa contra o Invasores desde 1995.

Las Vegas perdia por 23-7 no quarto período. Teve a chance de empatar o jogo nos minutos finais, mas o técnico Josh McDaniels contentou-se com um field goal curto em vez de tentar converter um quarto para 4 no 8.

Pittsburgh (2-1) teve dificuldades ofensivas nos dois primeiros jogos, mas parecia muito melhor contra o Las Vegas (1-2). Pickett completando 16 de 28 passes, e George Pickens terminou com quatro recepções para 75 jardas.

TJ Watt teve outro jogo sensacional, registrando dois dos quatro sacks do Pittsburgh menos de uma semana depois de retornar um fumble para o touchdown da vitória na noite de segunda-feira contra o Cleveland Browns. Os Raiders foram o único time que não permitiu um sack nas primeiras duas semanas.

Chris Boswell fez três field goals para os Steelers, incluindo um de 57 jardas. Seu maior tempo é de 59 jardas contra o Dallas Cowboys três anos atrás.