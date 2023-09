Steelers em pouso de emergência no caminho de volta para Pittsburgh

A O voo que transportava o Pittsburgh Steelers, da NFL, fez um pouso de emergência em Kansas City na manhã de segunda-feira, no qual ninguém ficou ferido.

Segundo a mídia de Pittsburgh, o avião fez um pouso de emergência devido a um defeito.

“Todos no avião estão seguros e estamos planejando retornar a Pittsburgh na segunda-feira”, disse o porta-voz da equipe, Burt Lauten, em uma postagem nas redes sociais.

O ladrões estavam voltando para Pittsburgh, Pensilvânia, após a vitória de domingo por 18-23 sobre os Raiders no Allegiant Stadium em Paradise, Nevada.

Cam Heyward aceitou o incidente com calma, dizendo nas redes sociais que o pouso de emergência foi devido à forte pressão dos companheiros de equipe sobre o quarterback dos Raiders Jimmy Garoppolo.

Heyward brincou sobre Chefes de Kansas City jogador-chave Travis Kelce e seu suposto relacionamento com a cantora Taylor Swift, que esteve no Arrowhead ontem à noite para o jogo dos atuais campeões do Super Bowl.

“Ei, Taylor Swift e Travis Kelcetalvez precisemos de uma carona de volta para Pittsburgh”, postou ele em suas redes sociais.

Outro avião está programado para chegar a Kansas City para buscar os 182 passageiros e levá-los de volta a Pittsburgh, onde desfrutarão de um dia de folga que lhes será concedido em ônibus. Mike Tomlin.