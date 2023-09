Stephen A. Smith gera especulações: Dak Prescott poderia ser negociado com os Cowboys?

EAnalista SPN Stephen A. Smith não hesitou ao discutir o futuro de Dallas Cowboys quarterback Dak Prescott. Durante um segmento em Primeira tomada da ESPNSmith dirigiu-se ao colega analista Ryan Clarkcomentários de que Prescott deveria levar para o lado pessoal o fato de ainda não ter recebido uma prorrogação de contrato.

Smith concordou com Clark, afirmando: “Absolutamente ele deveria levar isso para o lado pessoal. Você sabe por quê? Porque essa é a maneira de Jerry Jones dizer: ‘Cara, tenho perguntas. Não tenho certeza se acredito em você, não tenho certeza você é aquele cara.'”

Smith continuou apontando que Jones havia hesitado em pagar Prescott anteriormente e sugeriu que a equipe poderia trocá-lo no futuro.

“No final das contas, o que Jerry Jones está dizendo, considerando o limite máximo de US$ 61,9 milhões que ele terá no próximo ano, então você não quer libertá-lo porque isso vai te matar. entretenha-se em trocá-lo se ele fizer xixi na cama”, disse Smith.

Enquanto Prescott teve sucesso na temporada regular, sua falta de vitórias nos playoffs tem sido um calcanhar de Aquiles para os torcedores. No entanto, sua produção em campo continua impressionante o suficiente para mantê-lo entre os 10 primeiros entre os zagueiros da NFL.

“Dak é talentoso”, admite Smith

Smith reconheceu o talento de Prescott, afirmando: “Eu sei que o irmão não é um idiota, ele é talentoso. Mas é Jerry Jones tentando cutucá-lo e encontrar uma maneira de alertá-lo.”

A possibilidade de Prescott levar os Cowboys à vitória no Super Bowl também foi discutida, com Smith observando que seria interessante ver como a mídia e os fãs da NFL veriam Prescott se isso acontecesse.

“Talvez nunca saibamos, mas se isso acontecer, há uma boa chance de que incendeie as redes sociais”, disse Smith.

No geral, a análise de Smith foi justa e interessante, fornecendo informações sobre a situação entre Prescott e os Cowboys. Embora ele não medisse palavras, seu tom era semicasual e envolvente, criando um segmento agradável no First Take.