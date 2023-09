Stephen Espinoza, da Showtime, responde ao fogo no UFC; Dana White critica ‘escória’ pelo último comentário

O presidente da Showtime Sports, Stephen Espinoza, não se dirigiu diretamente a Dana White durante uma coletiva de imprensa pré-luta na quarta-feira, mas era bastante óbvio que ele tinha o CEO do UFC em mente.

Com uma luta massiva entre Canelo Alvarez e Jermell Charlo marcada para pay-per-view na noite de sábado, Espinoza aproveitou o microfone para observar o imenso sucesso que o Showtime obteve em 2023. Os comentários vieram depois que surgiu um boato esta semana de que o Showtime iria não oferece mais programação de boxe a partir de 2024, o que levou White a destruir a promoção ao adicionar “F *** Espinoza”.

Em resposta, Espinoza se concentrou apenas em dólares e centavos – especialmente nos maiores cards que a Showtime promoveu em 2023, com números de gate ao vivo que superam o UFC.

“Sem desrespeito a ninguém, mas há níveis para isso”, disse Espinoza. “O que estamos fazendo aqui é o mais alto nível do esporte. Isto é especial. Isso é diferente. O evento no sábado à noite gerará um valor de mais de US$ 20 milhões. Esse é um feito raro em esportes de combate. É raro em shows ou eventos de qualquer tipo, mas esta será a terceira vez nos últimos seis meses que arrecadaremos US$ 20 milhões. Novamente, nosso terceiro portão de US$ 20 milhões nos últimos seis meses.

“Para colocar isso em perspectiva, o UFC nunca fez um gate de US$ 20 milhões em toda a sua história. Já fizemos isso três vezes desde abril. Como eu disse, isso é especial.

Não demorou muito para que White respondesse ao postar um comunicado em sua conta do Instagram que abordava Espinoza e os números espalhafatosos que ele divulgou para o boxe Showtime.

“Esse é exatamente o tipo de resposta que eu esperaria daquele doninha Espinoza”, escreveu White. “Esse canalha não tem absolutamente nada a ver com o sucesso do Canelo [Alvarez], Ryan Garcia e Terence Crawford. Esses caras são mega estrelas e são eles os responsáveis ​​​​por abrir os portões em suas lutas. O fato de ele tentar receber qualquer crédito mostra que pessoa arrogante e delirante [piece of s*** ] esse cara é.

“Esse cara falar sobre ‘níveis’ é hilário. A produção das lutas no Showtime é uma vergonha e venho dizendo isso SEMPRE. Ele é um garotinho com um grande latido e um completo falso. Não estou nem um pouco surpreso que este seja o fim para eles. Deveria ter acontecido muito antes. Lamento ver você partir, Weasel. Aproveite sua aposentadoria.

A desavença entre White e Espinoza começou quando eles se uniram para a promoção da luta entre o astro do UFC Conor McGregor e Floyd Mayweather em 2017.

Durante uma turnê promocional por várias cidades, Espinoza sentou-se ao lado de Mayweather enquanto representava a Showtime, enquanto White fez o mesmo por McGregor. A luta acabou sendo um grande sucesso com Mayweather x McGregor gerando algumas das maiores vendas de pay-per-view na história dos esportes de combate.

Mas, obviamente, qualquer relacionamento que Espinoza e White construíram durante aquela turnê promocional logo foi reduzido a cinzas, já que eles atiraram continuamente um no outro desde então.

Quanto ao futuro do Showtime no que diz respeito aos esportes de combate, Espinoza não abordou diretamente nenhum boato sobre o afastamento da rede do boxe em 2024, muito menos a potencial venda do Bellator MMA, que também faz parte da mesma propriedade da Paramount guarda-chuva.