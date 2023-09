Stephen Thompson recusou anteriormente a luta de Shavkat Rakhmonov: ‘Eu não sabia quem ele era’

Stephen Thompson sabe que só há uma maneira de chegar ao topo no UFC.

No UFC 296, “Wonderboy” está escalado para enfrentar o invicto Shavkat Rakhmonov (17-0), adversário que ele admite conhecer pouco até recentemente. Desde sua estreia no UFC em 2020, Rakhmonov derrotou cinco oponentes (incluindo os pesos meio-médios classificados Geoff Neal e Neil Magny), mantendo uma taxa de finalização perfeita.

Sobre A hora do MMA na segunda-feira, Thompson explicou como acabou levando um cartão amarelo contra Rakhmonov – atualmente número 4 no MMA Fighting Global Rankings à frente do número 8 Thompson – apesar de ter desperdiçado a oportunidade no início de 2022.

“Eu queria [Kamaru] Usman, porque Usman me chamou, mas o UFC já tem algo preparado para ele e eu queria alguém que estivesse acima de mim”, disse Thompson. “A maioria dos caras que enfrentei ficaram atrás de mim. Os Geoff Neals e os Vicente Luques, [Michel] Pereira, se você deixar esses caras subirem, eles deveriam conseguir bater o peso, mas eu queria alguém acima de mim e não importava quem fosse. Então a luta do Usman não aconteceu, então teve o Shavkat. Eu sei que ele deveria lutar [Kelvin] Gastelum, que eu acho Gastelum [withdrew due to a] cortado, então ele não tinha ninguém. Eu o vi nas redes sociais, sei que ele está acima de mim e funcionou para nós dois.

“Isso foi há um ano e meio, talvez, eu acho, o UFC queria que eu lutasse com o Shavkat, e para ser sincero, eu não sabia quem ele era na época. Acho que ele só fez cinco lutas no UFC. Obviamente, eu recusei, eu não sabia quem era o cara, e depois disso eu sintonizei e vi ele lutar contra Neil Magny, vi ele lutar contra Geoff Neal, e eu pensei, ‘Cara, esse cara é legítimo, ‘ e agora ele está acima de mim. Então, qualquer um que esteja acima de mim, eu disse ao UFC que estou concorrendo. Esse é o cara que eu acho que pode ser campeão dos meio-médios em algum momento. Ele é tão bom, invicto, acho que tem 100 por cento de finalização, então que melhor cara para ir lá e mostrar ao mundo e ao UFC que mereço uma chance pelo título lutando contra esse cara?

Thompson é duas vezes desafiante ao título dos meio-médios, tendo lutado contra Tyron Woodley pelo empate majoritário no UFC 205 e depois perdido na decisão majoritária para Woodley em uma revanche imediata no UFC 209. Ele continuou a lutar em competições de alto nível, mas por 4- 5 (incluindo uma vitória sobre Kevin Holland em sua luta mais recente) desde a segunda luta de Woodley o deixou fora do cenário do campeonato.

Dada a boa forma de Rakhmonov, Thompson entende por que de repente ele está tendo que perseguir o lutador mais jovem na classificação.

“O cara tem, o quê, 17-0?” disse Thompson. “Ele tem 17-0, mas acho que os caras mais notáveis ​​dele foram Neil Magny e Geoff Neal, pelo menos no UFC. Sim, acho que há uma razão para ele estar lá em cima.

“Ele é um grande lutador, está invicto, tem muitos caras invictos no UFC. Você poderia pensar que eles colocariam esses caras juntos, porque temos tantos invictos, Ian Garry, ele está invicto. Você tem Shavkat. … Então, que melhor cara para mostrar ao UFC que mereço a chance de número 1 ou um título do que lutar contra o cara que ninguém quer lutar.

Há muito a ganhar para Thompson, mas também muitos riscos com o confronto e não apenas porque Rakhmonov provavelmente será o favorito antes da noite da luta. O que torna Rakhmonov um oponente tão perigoso para Thompson é seu excelente wrestling, uma área do MMA que deu a Thompson ataques ao perder decisões unilaterais para Belal Muhammad e Gilbert Burns.

Sabendo disso, a estratégia de Thompson para a luta é tudo menos um mistério.

“Não. 1, defenda a queda”, disse Thompson. “Mantenha a luta em pé. Ele é um atacante muito perigoso, mas acho que ele é meio básico na trocação, não muda muita coisa. Mas onde eu sinto que ele vai vencer a luta vai me levar ao chão. Mesmo com Kevin Holland, ele não é o tipo de cara que atira em você. Ele espera os caras atirarem nele e acaba com os caras. O que ele estava fazendo nas últimas três ou quatro rodadas? Ele estava atirando em mim, ele estava tentando me derrubar e eu sinto que é aí que isso vai acontecer.

“Ele vai tentar atirar, tentar me derrubar, ou pelo menos procurar uma guilhotina ou D’Arce. Ele tem aquele alcance de 77 polegadas, braços muito longos, que caras como ele são muito bons nas guilhotinas e nos D’Arces, os estrangulamentos anaconda. Então eu sinto que é aí que ele vai tentar me pegar. Então meu objetivo, obviamente, é manter a luta de pé e destrui-lo.”