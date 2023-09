Sterling Mahomes surpreende mãe Brittany com bolo de aniversário ‘original’

Óquinta-feira, Brittany Mahomes recorreu às redes sociais para compartilhar um momento encantador com seu filho mais velho, Libra Esterlina.

Na foto, sua filha de dois anos, que ela teve com Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomesé vista radiante ao presentear sua mãe com um pequeno bolo adornado com o que pareciam ser pedaços de chocolate branco, um gesto sincero para comemorar Bretanhaaniversário de 27 anos em 1º de setembro.

Brittany Mahomes emocionada ao ser surpreendida com uma festa de aniversário do ex de Travis Kelce

“Ela me fez um bolo” Bretanha escreveu para acompanhar a postagem com sorriso alegre e emojis de coração.

Festa de aniversário de Brittany Mahomes

Este comovente incidente ocorreu apenas dois dias depois Patrick Mahomes lançou uma celebração extravagante com tema de jeans e diamantes para a mãe de seus dois filhos.

Bretanha postou uma série de fotos mostrando suas amigas vestidas com uma variedade de estilos e tons de jeans, posando em frente a um cenário prateado brilhante adornado com balões azuis e prateados e bolas de discoteca cintilantes.

“Patrício me surpreendeu com minhas meninas e uma comemoração neste fim de semana e foi O MELHOR MOMENTO”, escreveu ela no Instagram.

O Mahomes família viveu um verão marcado por momentos significativos.

Recentemente, Bretanha felizmente compartilhou que sua filha completou com sucesso o treinamento para usar o penico. Ela comemorou essa conquista postando uma foto de Sterling no Instagram.