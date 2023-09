Steve Kerr define a nova realidade da seleção dos EUA após a derrota na Copa do Mundo: ‘Não estamos mais em 1992’

Seleção dos EUA de Basqueteeu treinador Steve Kerr estava apenas se tornando aquele jogador lendário que era no Chicago Bulls quando o lendário Time dos sonhos dominou no Jogos Olímpicos de Verão de Barcelona em 1992. Quando eles chegaram ao Copa do Mundo Fiba 2023 na Ásia, houve extrema confiança por parte de vários jovens jogadores. Até Steve Kerr ele mesmo se sentia confiante em estrelas como Anthony Edwards ou Austin Reaves, mas teve uma grande verificação da realidade contra Alemanha durante as semifinais. Depois de perder o jogo e ser eliminado, o técnico Kerr fez alguns comentários interessantes e elogiou o desempenho da Alemanha.

Steve Kerr envia uma mensagem clara ao basquete dos EUA

Em declarações à imprensa, o EUA O técnico lembrou aos repórteres o quanto o basquete foi globalizado nos últimos anos. Longe vão os dias em que o Estados Unidos sentia que vencer qualquer torneio internacional era uma certeza. Ele disse: “O jogo foi globalizado nos últimos 30 anos. Esses jogos são difíceis. Não estamos mais em 1992. Os jogadores são melhores em todo o mundo. As equipes são melhores. Não é fácil vencer o Copa do Mundo ou Olimpíadas. Parabéns à Alemanha, eles foram fantásticos e mereceram a vitória. Cada vez que fazíamos uma corrida, eles tinham um grande arremesso ou uma placa ofensiva e faziam uma grande jogada. Eles fizeram o que tinham que fazer. Estou muito orgulhoso dos rapazes, eles foram corajosos durante todo o jogo. Mas simplesmente não conseguimos chegar lá.”

Além disso, treinador Kerr queria garantir que jogadores alemães específicos recebessem suas flores, acrescentando: “Eu dou Schroder muito crédito, ele é um guarda difícil de lidar. É rápido, pega a bola e penetra constantemente, o que ameaça e compromete a defesa. Achei que cometemos alguns erros. Parece loucura, mas o primeiro rebote ofensivo do jogo… Desde o início deveríamos ter dado o tom e não o fizemos. E abriu oportunidades para Fruta. O jogo inteiro abriu para ele. Obst acertou 8 em 9 lances livres e teve um monte de três. Acho que ele era uma das chaves e não conseguimos controlá-lo.”