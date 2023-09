Stipe Miocic desafiador diante das adversidades esmagadoras contra Jon Jones: ‘Eu bati com muito mais força do que as pessoas pensam’

Stipe Miocic foi azarão várias vezes durante sua carreira, mas algo parece diferente em sua luta pelo título contra Jon Jones no UFC 295.

Talvez seja o fato de o ex-campeão peso pesado do UFC não lutar há mais de dois anos e sua última luta ter terminado de forma devastadora após cair para Francis Ngannou em 2021. Miocic também comemorou recentemente seu 41º aniversário e está bem documentado essa idade é o equalizador definitivo mesmo quando se trata dos maiores lutadores da história do esporte.

À medida que a luta se aproxima, Jones atualmente tem cerca de 4 para 1 como favorito para vencer Miocic, mas não espere que o nativo de Cleveland comece a suar porque algumas pessoas estão apostando que ele perderá.

“Levei algumas lutas, mas depois de um tempo, simplesmente parei de me importar com o que todos pensavam”, disse Miocic em entrevista ao BetOnline.ag. “Eu simplesmente não me importo mais.

“Você acha que vou perder? Bom para você. Você vai desperdiçar muito dinheiro agora. Você vai apostar contra mim e vai perder algum dinheiro. Desculpe por isso, mas vamos para o próximo.

Em preparação para a luta de Jones, Miocic intensificou seu treinamento adicionando algum tamanho ao seu corpo depois de atingir a balança com apenas 234 libras em sua última luta contra Ngannou. Ele estava desistindo de quase 30 quilos para o nativo camaronês e essa diferença de tamanho definitivamente funcionou contra ele.

Enquanto Jones pesava apenas 248 libras em sua estreia no peso pesado, Miocic não quer mais lidar com uma situação em que é superado por seus oponentes, então ele se concentra em ganhar quilos extras antes de viajar para Nova York para a luta em novembro.

“Eu costumava ter cerca de 240 anos e o [Daniel Cormier] lutas, continuei perdendo peso”, explicou Miocic. “Não sei. Eu estava comendo uma tonelada de comida, mas continuava perdendo.

“Então mudamos algumas coisas no meu acampamento e estou comendo muito mais e fazendo as coisas certas. Definitivamente tenho mais de 240, então 245 [pounds].”

Na hora de igualar suas habilidades contra Jones no octógono, Miocic entende que está enfrentando um lutador que muitos consideram o maior de todos os tempos.

Jones nunca sofreu uma derrota legítima em sua carreira – sua única derrota veio por desqualificação – e ele eliminou oito notáveis ​​ex-campeões ou detentores de títulos interinos do UFC.

É um currículo impressionante, com certeza, mas Miocic nunca se sentiu intimidado por ninguém durante sua carreira e certamente não começará agora.

“Sinto-me forte, sinto-me bem”, disse Miocic. “Você tem alguns inchaços e hematomas ao longo do caminho, mas é campo de treinamento. Honestamente, me sinto ótimo. Minha cabeça está exatamente onde preciso estar. Tenho uma grande equipe comigo, temos uma grande equipe. Na academia e em casa tenho muita sorte.

“[I think] minha velocidade, meus ângulos [and] Eu acho que o poder do soco [will give him problems]. Eu bati com muito mais força do que as pessoas pensam. Acho que tenho um ótimo QI. Eu sempre mudo e quando algo acontece, vou descobrir uma saída.”

Houve muita especulação antes do evento de que Miocic poderia se aposentar com vitória ou derrota, mas ele não está pronto para lidar com esses rumores.

Em vez disso, Miocic quer apenas adicionar mais um elogio ao seu legado, recuperando o título dos pesos pesados ​​do UFC e eliminando o que é indiscutivelmente o melhor lutador que já competiu no MMA.

“[This fight means] tudo”, disse Miocic. “Acho que é disso que se trata. É o que os fãs querem ver. É uma luta que ele queria, uma luta que eu queria. Dois dos melhores, nada fica melhor do que isso.