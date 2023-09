Sucesso entre irmãos: Conheça o irmão de Ice Spice e estrela do futebol em ascensão, Joey Gaston

Joey Gastãoirmão mais novo do renomado rapper “Ice Spice”, está trilhando seu próprio caminho como o zagueiro titular para um dos de Nova York principais equipes do ensino médio.

A sensação do rap recentemente conquistou o cobiçado título de “Melhor Novo Artista” no MTV Video Music Awards de 2023 e, embora ela esteja causando sucesso na indústria musical, é seu irmão Joey Gaston quem está roubando os holofotes do campo de futebol.

Gastãoum craque do Preparação Iona em Nova Rochelle, Nova Yorklevou sua equipe a um resultado louvável Registro de 2-1 e garantiu o segundo lugar no ranking Cidade de Nova York de acordo com MaxPreps classificações de computadores. Sua única perda veio nas mãos de Nova Jersey equipe mais bem classificada, Católica de Bergen.

Joey Gaston fazendo seu nome

O que faz o Joey Gastão particularmente notável é a sua versatilidade como quarterback de dupla ameaça. Abençoado com uma velocidade incrível, ele consegue uma impressionante 4,5 segundos no Corrida de 40 jardas.

No entanto, a sua destreza não se limita à sua velocidade; ele é igualmente formidável com o braço. Gastão ocupa um lugar entre os do estado 20 melhores jogadores em jardas de passagem e jardas gerais.

Ao longo de sua carreira no ensino médio, Gastão acumulou 22 touchdowns e impressionantes 1.469 jardas. Nesta temporada, ele já lançou 482 jardas e três touchdowns, completando 71,2% de seus passes e adicionando 111 jardas corridas com outra pontuação às suas estatísticas impressionantes.

Medindo 1,70m e pesando 160 libras, este quarterback júnior inicialmente aperfeiçoou suas habilidades em Regional São José em Montvale, Nova Jerseyonde foi responsável por 1.876 jardas de ataque total, incluindo 1.272 jardas de passe e 604 jardas de corrida, durante seu segundo ano.

Raízes familiares no Bronx

O Gastão irmãos compartilham uma jornada única desde o Bronx, cidade de Nova Yorke sua origem familiar diversificada. O pai deles, José Gastãoera um ex-rapper underground de ascendência afro-americana, enquanto sua mãe, Charina Almanzarvem do República Dominicana.

Como o mais velho de cinco irmãos, Tempero de gelo tem sido uma figura protetora para sua família. Sua jornada para a fama incluiu passagens como caixa na Wendy’s e A lacuna antes de deixar sua marca na indústria musical após conhecer o produtor Riot EUA.

Embora Ice Spice atualmente esteja no centro das atenções, vale a pena ficar de olho em seu irmão mais novo Joey Gastãoque poderia muito bem estar enfeitando as telas de sua televisão em Sábados no futebol universitário e potencialmente em Domingos na NFL.