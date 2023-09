Suécia mostra apoio a Jenni Hermoso e aos jogadores espanhóis: Acabou!

Suécia avisaram que iriam apoiar os jogadores espanhóis e a anunciada demonstração de apoio ocorreu antes do início do Liga das Nações da UEFA corresponder.

Depois de posarem separadamente para os fotógrafos, as duas equipes se uniram e desfraldaram um banner com a mensagem “Acabou. Nossa luta é uma luta global”.

Além disso, os jogadores espanhóis entraram em campo usando pulseiras com o mesmo slogan, que vem sendo utilizado desde as primeiras declarações de apoio a Jenni Hermoso.

As arquibancadas também apoiam Jenni e a seleção nacional

Os torcedores suecos nas arquibancadas do Velho Ullevi quis mostrar o seu apoio aos jogadores da selecção espanhola, rival na primeira jornada da UEFA Nations League e à selecção que eliminou a Suécia nas meias-finais da Copa do Mundo.

As arquibancadas foram enfeitadas com faixas com mensagens de incentivo à Jenni Hermoso e o resto Espanhajogadores.

“Acabou”, dizia a maior das faixas expostas, ao lado de outra com as bandeiras da Espanha e da Suécia com uma mensagem em espanhol: “Contigo, Jenni e La Roja”.

Mais um sinal de apoio da torcida de Gteborg à seleção espanhola foi aplaudida de pé quando eles entraram em campo para se aquecer. Foi ainda mais alto que a ovação do time da casa.