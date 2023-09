‘Suits’ Patrick J. Adams pede desculpas por postar fotos de Meghan Markle em meio à greve

Patrick fez a velha exclusão e pediu desculpas em duas etapas na quarta-feira, depois de postar algumas fotos nunca antes vistas de Meghan e outros membros do elenco, claramente tiradas quando ela ainda estava no programa, e o programa da USA Network ainda estava em produção .

Ele agora apagou as fotos e disse a seus seguidores que “de forma tola e impensada, deixou uma viagem pela estrada da memória de Suits me distrair da luta muito real e contínua” que SAG-AFTRA ainda está enfrentando.

As fotos antigas de Meghan parecem um pouco sedutoras – uma delas mostra ela deitada em um sofá, vestida com uma saia lápis… algo que sua personagem, Rachel, costumava usar.

Como vocês sabem, os atores do SAG-AFTRA estão proibidos de promover, falar e, sim, postar sobre projetos feitos no âmbito dos contratos de TV e cinema do sindicato – o que vale também para coisas feitas no passado.