Surgem detalhes sobre ‘assunto familiar urgente’ sobre Travis Barker e Kourtney Kardashian

Travis Barkero punk rocker com mais tatuagens do que penas de pássaros, teve que cancelar sua turnê europeia com Piscar 182 por causa de um “assunto familiar urgente”. sobre sua esposa grávida, Kourtney Kardashian!

Kourtney Kardashian encontrou-se em uma cama de hospital e Travis correu de volta para casa depois da turnê para ficar com ela, mas KourtneyA visita de John ao hospital foi como uma aparição especial – breve e direta de volta ao Kardashian circo. Segundo fontes, ela já está de volta em casa com os filhos. Não é reconfortante saber disso Travis está ao lado dela, mesmo quando ele deveria estar arrasando no palco?

Mas aqui está o chute, pessoal – ninguém sabe por quê Kourtney acabou no hospital! É um Kardashian mistério, e você sabe que eles são tão raros quanto um silêncio Kanye West álbum.

Assistir: Casamento louco, mas romântico de Kourtney Kardashian e Travis Barker

Casamento louco, mas romântico de Kourtney Kardashian e Travis BarkerMARCA ENGLISH

Nosso palpite é tão bom quanto o seu, os Kardashians estão guardando um segredo pela primeira vez

Agora, Piscar 182 tiveram que adiar a turnê e ficamos nos perguntando qual era realmente o “assunto familiar urgente”. Travis estava postando fotos enigmáticas de uma sala de oração em Aeroporto de Glasgow antes do anúncio. Talvez ele estivesse orando por um retorno seguro ao seu Kardashian reino?

Instagram de Travis BarkerTravis Barker

Kourtney e Travis como você já deve saber, está esperando um menino. O casal, que se casou no ano passado, anunciou a grande novidade em junho. Eles estão em uma jornada de fertilidade bastante documentada para todo o mundo ver em Hulu. Da fertilização in vitro ao “acabamos com isso” e à concepção natural, esses dois estão nos proporcionando uma verdadeira montanha-russa.

Mas não vamos esquecer os outros filhos de relacionamentos anteriores. Kourtneytem um trio com Scott Disicke Travis tem dois com Shanna Moakler. É como um dia moderno Grupo Bradymas com muito mais tinta e drama.